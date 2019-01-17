ИА "Ореанда-Новости". Следственно управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту взрыва на химическом заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленобласти днём 16 января. Дело открыто по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Взрыв случился в цехе на установке по сухому смешиванию бетона. Сразу после этого начался пожар, который удалось локализовать на площади 50 кв.м. По предварительным данным, взорвалась бочка.

В ходе инцидента были эвакуированы 72 человека - рабочие заводского цеха, где прогремел взрыв. Пострадали четыре человека. По словам представителя МЧС, они находились в соседнем здании во время взрыва и получили травмы от выбитых стёкол – ссадины и порезы.

Алексей Емельянов, генеральный директор ООО «Полипласт Северо-Запад», где произошёл взрыв, сообщил журналистам, что инцидент не навредил основным производственным объектам предприятия. По его словам, на момент взрыва цех находился на ремонте. Пока основное производство на предприятии приостановлено до выяснения обстоятельств происшествия.

ООО «Полипласт Северо-Запад» производит химические добавки для производства бетона и сухих строительных смесей. По данным системы СПАРК, последняя плановая проверка Ростехнадзора в мае 2017 года обнаружила 17 нарушений техники безопасности на предприятии. Среди главных нарушений было обозначено отсутствие проектной документации на опасный производственный объект - цех производства пластификатора, а также отсутствие средств автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при увеличении концентрации газа.