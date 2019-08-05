ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор сообщил на своём официальном сайте об обнаружении нарушений обязательных требований в 135 партиях минеральной воды.

«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесённой на упаковку», – сказано в сообщении надзорного ведомства. Всего в ходе проверки с 2017 года по первое полугодие 2019 года было исследовано более 300 тысяч партий минеральной воды общим весом около 245 тысяч тонн.

По их мнению, введение данной меры будет способствовать борьбой с оборотом нелегальной продукции, в то же время для производителей снизятся репутационные издержи. Помимо прочего предложено разработать специальное приложение для мобильных устройств, при помощи которого пользователь мог бы удостовериться в легальности производства той или иной бутылки с водой.