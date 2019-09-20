ИА «Ореанда-Новости» Торговое представительство США подало жалобу в рамках торгового соглашения с Южной Кореей в связи с незаконным рыболовством. По мнению представителей американского ведомства, Сеул не в состоянии «применить достаточные санкции для сдерживания судов от ведения промысловой деятельности», нарушающей положения Конвенции о сохранении живых морских ресурсов в Антарктике.

Офис торгового представителя США намерен запросить консультацию с представителями Южной Кореи в соответствии с нормами соглашения о свободной торговле, заключённого государствами осенью 2018 года. Жалоба подана параллельно с представлением в национальный Конгресс доклада Национальной службы морской рыбной промышленности США за 2-летний период, в котором перечислены страны, занимающиеся незаконным промыслом.