ИА «Ореанда-Новости» Японский торговый посредник заявил сегодня, 17 мая, что Вашингтон не будет требовать каких-либо количественных ограничений на экспорт японских автомобилей в США.

Министр экономики Тошимицу Мотеги подтвердил эту информацию журналистам, после общения с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Комментарии не могли быть немедленно подтверждены после рабочего дня в США. Ранее СМИ сообщали, что это возможно. Автомобили являются большой проблемой в торговых переговорах между двумя странами, которые начались после того, как президент Дональд Трамп вышел из торгового блока Транстихоокеанского партнерства. Япония является частью ТЭС и имеет торговую сделку с Европейским союзом.

Положительное сальдо торгового баланса с США уже давно является камнем преткновения в двусторонних отношениях. Трамп собирается посетить Японию в конце этого месяца. Решение о том, будет ли Белый дом вводить тарифы на автомобили из Европы, должно быть принято к субботе. CNBC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщал, что администрация США была близка к объявлению об отсрочке тарифов на автомобили на срок до шести месяцев.