. Продолжает снижаться спрос на нефть из-за введения карантинных мер. По сравнению с прошлым месяцем цена за баррель упала на 50%.На прошлой неделе дважды был зафиксирован уровень цены в $30 за баррель нефть марки Brent.Специалисты считают, что если в ближайшее время не будет положительных новостей, то стоимость продолжит находиться в диапазоне $20-24.