30.03.2020, 13:11
Стоимость нефти марки Brent упала на 8,34% до $22,84 за баррель
ИА «Ореанда-Новости». Продолжает снижаться спрос на нефть из-за введения карантинных мер. По сравнению с прошлым месяцем цена за баррель упала на 50%.
На прошлой неделе дважды был зафиксирован уровень цены в $30 за баррель нефть марки Brent. На момент торгов в 10:37 по мск цена упала на 8,34%, до $22,84 за баррель. Специалисты считают, что если в ближайшее время не будет положительных новостей, то стоимость продолжит находиться в диапазоне $20-24.
На прошлой неделе дважды был зафиксирован уровень цены в $30 за баррель нефть марки Brent. На момент торгов в 10:37 по мск цена упала на 8,34%, до $22,84 за баррель. Специалисты считают, что если в ближайшее время не будет положительных новостей, то стоимость продолжит находиться в диапазоне $20-24.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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