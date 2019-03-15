ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области (посёлок Култук) приостановлено строительство завода по розливу воды из Байкала. Это сделано в связи с выявленными нарушениями, сообщает ТАСС, цитируя сообщение пресс-службы областного правительства.

Компания «Аквасиб» (собственник - Дацинская водная компания «Озеро Байкал», Китай) начала строительство завода по розливу воды, однако реализация проекта остановлена. Западно-Байкальская природоохранная прокуратура предъявила иск об экологических нарушениях.

Стройка затрагивает место миграции перелётных птиц, занесённых в Красную книгу. Представители будущего завода заявляют, что через эту территорию будут проходить только трубы водозабора, идущие со дна Байкала, и что после стройки она будет рекультивирована. Но надзорные органы, обследующие стройку, заметили следы розлива нефтепродуктов, которые могут угрожать водам озера, а по периметру - свалки производственных отходов.

Завод планировалось запустить в декабре текущего года, с полной мощностью 190 млн литров воды в год. 80% продукции будет отправляться в Китай, Монголию, Южную Корею, а 20% пойдут на российский рынок.

Петиция против строительства завода на Change.org уже собрала более 920 тысяч подписей. По сведениям РИА «Новости», россияне крайне недовольны китайскими проектами на территории страны. В частности, отмечается, что местным жителям запрещено даже строить дома вблизи Байкала, в отличие от китайцев, скупающих такие участки, в том числе через российских посредников.