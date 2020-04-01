01.04.2020, 12:20
Табачные заводы под Петербургом, обеспечивающие сигаретами город и всю страну, закрылись из-за CIVID-19
ИА «Ореанда-Новости». Ранее правительство РФ исключило табачную продукцию из списка товаров первой необходимости. Это повлекло за собой закрытие табачных заводов. В их число попали и крупнейшие заводы под Санкт-Петербургом, обеспечивающие табачными изделиями не только Ленинградскую область, но и всю Росиию.
По предварительным данным, их работа приостановлена на неделю, однако затем это ограничение смогут продлить. Из-за приостановки работы заводов сможет возникнуть дефицит сигарет, а бюджет организаций недополучит около 3,5 млрд рублей.
На каждом заводе работает около 5 тыс. граждан, все они сейчас находятся дома.
По предварительным данным, их работа приостановлена на неделю, однако затем это ограничение смогут продлить. Из-за приостановки работы заводов сможет возникнуть дефицит сигарет, а бюджет организаций недополучит около 3,5 млрд рублей.
На каждом заводе работает около 5 тыс. граждан, все они сейчас находятся дома.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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