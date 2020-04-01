. Ранее правительство РФ исключило табачную продукцию из списка товаров первой необходимости. Это повлекло за собой закрытие табачных заводов.По предварительным данным, их работа приостановлена на неделю, однако затем это ограничение смогут продлить.На каждом заводе работает около 5 тыс. граждан, все они сейчас находятся дома.