ИА «Ореанда-Новости» Тела 17 погибших горняков удалось извлечь из шахты «Схидкарбон», где произошёл взрыв метана, в ЛНР. Об этом в Twitter написал глава республики Леонид Пасечкин, в сообщении он принёс соболезнования семьям погибших рабочих. Понедельник 29 апреля в Лутугинском районе объявлен траурным днём.

Авария на шахте произошло ещё в четверг 25 апреля, тела горняков извлекали из-под завалов постепенно.