ИА "Ореанда-Новости". В начале марта американской компании Tesla предстоит выплатить по облигационному займу почти один миллиард долларов. При этом такими средствами компании не располагает, пишет агентство "РИА Новости". Наиболее вероятный сценарий развития событий - объявление дефолта и последующее банкротство компании, считают эксперты.

Дата выплат по графику назначена на 1 марта, общая сумма составит около 920 млн долларов. Эксперты посчитали, что своих денег основателю компании Илону Маску хватит в лучшем случае, чтобы осуществить половину выплаты. Другу часть суммы, вероятнее всего, придётся погасить за счёт акций. При этом их стоимость на рынке должна стоить не меньше 360 долларов за единицу, посчитали аналитики. Это почти на четверть выше текущей цены акций на бирже.

При этом, отмечают эксперты, надежды на рост акций в цене почти нет, поскольку некоторое время назад Tesla обнародовали годовой отчёт о работе компании за 2018 год. По итогам минувшего года компания показала убыток в размере почти миллиарда долларов.

"Учитывая волатильность этих акций, вполне возможно, что их стоимость окажется в районе 360 долларов за единицу к началу марта", — заявил агентству Bloomberg Крис Хартман, занимающий должность старшего портфельного менеджера инвестиционного фонда Aegon Asset Management.

При этом, отмечают аналитики, начало 2019 года оказалось для Tesla не самым успешным: появились новости об увольнении более трёх тысяч сотрудников компании, затем из-за проблем с подушками безопасности из Китая пришлось отозвать около 15 тысяч автомобилей. И финальной новостью, которая не обрадовала инвесторов, стало увольнение финансового директора производителя Дипака Ахуджу.

Американский производитель Tesla выпускает электромобили и решения для хранения электроэнергии. Основателями компании являются Мартин Эберхард, Марк Тарпеннинг, Илон Маск, Джеффри Брайан Штробель и Иэн Райт. Компания зарегистрирована в 2003 году.