11.11.2019, 20:15
У Рособоронэкспорта увеличивается дебиторская задолженность
ИА «Ореанда-Новости». У «Рособоронэкспорта» продолжает увеличиваться дебиторская задолженность, сообщает издательство «РБК».
По данный бухгалтерской финансовой отчётности Рособоронэкспорта в 2018 году долг его контрагентов составил 812,9 миллиардов рублей. Сумма долга выросла на 23% по сравнению с 2018 годом. По данным отчётности не понятно, из каких критериев состоит долг, но можно предположить, что это неоплата поставленного из России оружия в другие страны, предоплата экспортёру за будущую закупку военного оборудования или авансы на производство вооружения российским производителям.
В связи с плохим финансовым положением Рособоронэкспорта, Центробанк вынес решение о запрете валютных операций. Есть также предположения, что некоторые суммы, которые указаны в дебиторской задолженности, просто «зависли» в банке из-за вынесенного запрета.
По данный бухгалтерской финансовой отчётности Рособоронэкспорта в 2018 году долг его контрагентов составил 812,9 миллиардов рублей. Сумма долга выросла на 23% по сравнению с 2018 годом. По данным отчётности не понятно, из каких критериев состоит долг, но можно предположить, что это неоплата поставленного из России оружия в другие страны, предоплата экспортёру за будущую закупку военного оборудования или авансы на производство вооружения российским производителям.
В связи с плохим финансовым положением Рособоронэкспорта, Центробанк вынес решение о запрете валютных операций. Есть также предположения, что некоторые суммы, которые указаны в дебиторской задолженности, просто «зависли» в банке из-за вынесенного запрета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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