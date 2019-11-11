По данный бухгалтерской финансовой отчётности РособоронэкспортаСумма долга выросла на 23% по сравнению с 2018 годом. По данным отчётности не понятно, из каких критериев состоит долг, но можно предположить, что этоВ связи с плохим финансовым положением Рособоронэкспорта, Центробанк вынес решение о запрете валютных операций. Есть также предположения, что некоторые суммы, которые указаны в дебиторской задолженности, просто «зависли» в банке из-за вынесенного запрета.