. Минпром Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что всего в республике задействовано 38 предприятий.На 27 марта в учреждения Башкирии поступило 418 тыс одноразовых масок.Также в республике запущен пошив защитных костюмов для медицинских работников.