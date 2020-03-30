30.03.2020, 14:20
В Башкирии к пошиву защитных масок подключили заключённых
ИА «Ореанда-Новости». Минпром Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что всего в республике задействовано 38 предприятий. Также к производству медицинских масок будут подключены исправительные колонии.
На 27 марта в учреждения Башкирии поступило 418 тыс одноразовых масок. На сегодняшнюю поставку запланировано ещё 300 тыс, завтра — 700 тыс. Также в республике запущен пошив защитных костюмов для медицинских работников.
На 27 марта в учреждения Башкирии поступило 418 тыс одноразовых масок. На сегодняшнюю поставку запланировано ещё 300 тыс, завтра — 700 тыс. Также в республике запущен пошив защитных костюмов для медицинских работников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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