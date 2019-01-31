ИА «Ореанда-Новости». Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Египта, подписал указ, согласно которому в экономическом регионе Суэцкого канала будет создана российская промзона. По прогнозам Минпромторга, размещённые в промзоне компании-резиденты будут производить продукцию не менее чем на $3,6 млрд. Об этом сообщает ТАСС, цитируя египетское новостное агентство MENA.

В ноябре 2018 года египетский парламент одобрил договор с Россией о том, что на востоке Порт-Саида будет создана промзона, занимающая площадь 5,2 млн м2. Цель этого соглашения - локализация производств компаний из России, ориентированных на рынок Египта, а также в целом Африки и Ближнего Востока, пишет агентство MENA со ссылкой на публикацию в официальной печати, появившуюся 31 января, в четверг.

Ещё в 2014 году была достигнута первая договорённость между Египтом и Россией по поводу создания российской зоны при реализации проекта нового Суэцкого канала. 23 мая 2018 года правительства двух стран подписали соглашение, в котором регламентировались параметры региона. Срок действия соглашения - 50 лет, оно будет автоматически продлеваться каждые пять лет.

В Минпромторге России полагают, что на реализацию проекта может уйти около 13 лет. К 2026 году резиденты уже смогут изготавливать продукцию на $3,6 млрд в год. Согласно проекту, российским предприятиям-резидентам будет обеспечен облегчённый (преференциальный) налоговый режим. Им будут предоставлены: готовая площадка, арендные каникулы, а также льготные тарифы на энергетические ресурсы.

По предварительным расчётам Минпромторга РФ, первые компании выйдут на площадки вместе с началом строительства промышленной зоны (оно планируется на 2019 год). Первая фаза проектов будет запущена до 2022 года. Планируемые вложения России в развитие первичной инфраструктуры промышленной зоны - примерно $190 млн. Частные инвестиции за время реализации проекта могут составить в общей сложности $7 млрд.