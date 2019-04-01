ИА «Ореанда-Новости». С 1 апреля грузинские власти ввели полный запрет на использование, производство, продажу и импорт полиэтиленовых пакетов. Нарушителей закона ждёт штраф в 185 долларов.

О запрете на реализацию, ввоз и производство полиэтиленовых пакетов сообщили в пресс-службе министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Отмечается, что за первое нарушение закона правоохранительные органы будут делать предупреждение, за второе нарушителей будут штрафовать на 500 лари (185 долларов). Если после наложения штрафа человек продолжит продавать, изготавливать или ввозить полиэтиленовые пакеты, штраф будет увеличен до 1000 лари (371 доллар).

Власти предлагают использовать биодеградируемые пакеты, которые наносят меньший вред экологии. С ноября 2018 года в Грузии ввели запрет на пакеты с толщиной менее 15 микрон, сейчас закон действует на все полиэтиленовые пакеты.