ИА "Ореанда-Новости" На одном из мясоперерабатывающих предприятий, расположенных на территории Калужской области, в составе готовой продукции был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Вся партия заражённой колбасы к настоящему времени утилизирована.

Речь идёт о калужском мясоперерабатывающем заводе под названием «Итера». Экспертам удалось обнаружить в продукции данного производства геном вируса африканской чумы свиней (другое наименование – АЧС). По информации, предоставленной сотрудниками комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, предприятие временно прекратило свою деятельность. В настоящий момент ведутся работы по принятию необходимых мер с целью прекратить распространение готовой продукции и, соответственно, опасного для здоровья и жизни людей вируса, за пределами производства. Опасный компонент вируса был обнаружен экспертами в составе колбасы под названием «Бутербродная», партия продукции, которая была рассчитана на один год общим объёмом в четыре тонны, уничтожена.

Результаты проведённых мероприятий по установлению источника заражённого геномом вируса АЧС показали, что при производстве колбасы было использовано сырьё, которое произвели в пределах Белгородской и Тверской областях, а также Республики Мордовия. Специалисты государственной ветеринарной службы Калужской области проводят проверочные мероприятия вне плана.

Африканская чума свиней является заболеванием вирусного характера. Целое поголовье домашних свиней может погибнуть при заражении этим заболеванием. Африканская чума имеет другое название - болезнь Монтгомери. Инфекционная болезнь у человека может сопровождаться воспалительными процессами внутренних органов, наступает лихорадка, внутренние органы перестают получать необходимое количество крови.