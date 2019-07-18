18.07.2019, 16:31
В Казани началось строительство Большого казанского кольца
ИА «Ореанда-Новости». В Казани стартовало строительство новой дороги на участке от ул. Булатова до ул. Борисовская. Дорога будет иметь четыре полосы и протяжённость в 800 м. Этот проект будет реализован в рамках Большого казанского кольца.
Также строительство является первым этапом реализации Большого казанского кольца. В разработке этого этапа участвовал АО «Институт «Татдорпроект».
Работы начались 6 июля, в день заключения договора с подрядчиком. Всего строительство данного этапа Большого казанского кольца обойдётся в 2,3 млрд рублей.
Также строительство является первым этапом реализации Большого казанского кольца. В разработке этого этапа участвовал АО «Институт «Татдорпроект».
Работы начались 6 июля, в день заключения договора с подрядчиком. Всего строительство данного этапа Большого казанского кольца обойдётся в 2,3 млрд рублей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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