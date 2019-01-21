ИА «Ореанда-Новости». Во время трёхсторонних переговоров в Брюсселе (Россия - Украина - Еврокомиссия) обсуждался вопрос транзита газа из России в ЕС через Украину. Известно, что после 2019 года действующий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» заканчивается. Министр энергетики Александр Новак объявил, при каких условиях возможен транзит.

Александр Новак, глава Минэнерго России, после переговоров в Брюсселе по поводу поставок газа заявил, что для Европы более привлекательны поставки именно через Украину, если сравнить с «Турецким потоком» или «Северным потоком». Это - база для заключения контракта, касающегося транзита. Однако в деталях проблему можно обсудить только после того, как «Газпром» и «Нафтогаз» смогут разрешить свои судебные споры. По поводу снижения суммы иска (на $12 млрд), который «Нафтогаз» подал к компании «Газпром», до $2 млрд при подписании нового контракта Новак прокомментировал, что это абсурд.

Во время полуторачасовой встречи стороны обсудили рост импорта российского газа в страны ЕС, и обсуждение, по мнению министра энергетики РФ, было достаточно продуктивным. Александр Новак также сообщил, что новый этап переговоров по транзиту через территорию Украины (на уровне министров) был назначен на май текущего года.

Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», после брюссельских переговоров настроен оптимистично, называя их «интересными». Марош Шефчович, комиссар ЕК по энергосоюзу, со своей стороны, сказал, что, по крайней мере, зимой 2019 года не стоит волноваться о поставках газа из России.

Между тем было подсчитано, что, если не будет подписан контракт о транзите газа из России с 2020 года, Украина потеряет примерно $3 млрд за год. Об этом говорил Юрий Витренко, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украина». Он сказал, что газ на Украине будет, в отличие от ситуации 2009 года. Но прежде всего проблема носит экономический характер: Украина не получит доходов от транзита.

Немногим ранее Ульрике Деммер, представитель правительства Германии, сообщала: Берлин будет настаивать на том, что Украина должна остаться транзитёром российского газа для Европы даже после 2019 года. Об этом же заявляла и канцлер ФРГ Ангела Меркель.