ИА "Ореанда-Новости". В Москве в технопарке "Калибр" появится кластер креативной индустрии. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял участие в открытии новой фабрики цифровой печати на ткани, созданной компанией Solstudio Textile Group.

По словам главы столицы, руководство технопарка активно привлекает на свои территории креативные производства. "Мы надеемся, что вокруг этой фабрики сформируется кластер креативной индустрии — дизайнерских студий и швейных производств", — заявил Сергей Собянин. Градоначальник при этом отметил, что поблизости от фабрики уже строится новый корпус, в котором смогут разместиться десятки новых производств инновационной направленности.

Объем вложений Solstudio Textile Group в оборудование новой фабрики составил порядка 65 млн рублей, сообщила основатель компании Александра Калошина. При этом она отметила, что значительной помощью города стали налоговые льготы: так, для компаний-резидентов технопарка есть ряд преференций по налогу на прибыль, на имущество, земельному налогу. Кроме того, арендная плата за землю рассчитывается по сниженной ставке.

Калошина также рассказала, что фабрика будет обеспечивать как внутренние потребности компании, так и выполнять сторонние заказы для крупных компаний и молодых дизайнеров, которые выпускают небольшие коллекции.

В настоящее время технопарк "Калибр" имеет в расположении помещения общей площадью около 56,5 тыс. кв.м. Всего в столице открыто 34 технопарка. Общее число резидентов – 1767 компаний. В 2018 году при поддержке московской мэрии появился также детский технопарк "Калибр", где старшеклассники работают над проектами в области виртуальной и дополненной реальности, трехмерного моделирования, компьютерной анимации и технологии захвата движения.