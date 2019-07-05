ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы администрации города Москвы Марат Хуснуллин сообщил о начале подготовки к строительству здания, которое станет самым высоким жилым домом Европы.

Дом под названием One Tower будет возведён в квартале «Москва-Сити» вдоль 1-го Красногвардейского проезда поблизости от башен «Меркурий» и «Гранд Тауэр». Общая высота One Tower составит 405 метров, высота стилобата – 80 метров. В здании будет 101 надземный этаж, ещё 3 этажа будут расположены под землёй. Строение будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами.

В стилобате башни будут размещены бизнес-центр, магазины, рестораны и детский досуговый центр, высотная часть небоскрёба будет отведена под квартиры. Под землёй будет оборудован гараж, на уровне 100-го этажа будет устроена смотровая площадка.