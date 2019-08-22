ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскачества провели проверку электрических чайников. Исследование затронуло 30 моделей объёмом от 1 до 2 литров от 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне 487–7880 рублей.

Были изучены 159 показателей качества и безопасности. Больше всего недостатков было выявлено в фильтрах (зачастую их либо совсем не было, либо их было трудно снять) и шкалах измерения объёма воды.

Большинство приборов успешно прошли испытания по безопасности, но не все. У чайника «Эльбрус» при выкипании воды не сработал термовыключатель. Из чайника Delta Lux DL-1057 снизу протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 из-под кнопки включения прибора выходил пар. Из чайника BBK EK 1705S выплёскивалась вода.

Было установлено, что ни одна из исследованных моделей не выделяет в кипячёную воду бор, хром, свинец и никель. В то же время чайники BBK EK 1705S, Centek СТ-1068 и Scarlett SC-EK18P44 на различных стадиях кипячения выделили в воду органические соединения, способные окисляться и образовывать в организме вредные вещества.

Эксперты ведомства также отметили, что чайники Home Element HE-KT180 и Centek СТ-1068, о которых заявлено, что они 2-литровые, в действительности вмещают лишь 1,8 литра воды.