ИА «Ореанда-Новости». Российским компаниям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют долги на 750 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».



Об этом решении сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, часть этих долгов будет списана.



Другую часть этой суммы реструктурируют на 15 лет под 3% годовых. Борисов отметил, что с помощью этой меры предприятия смогут освободиться от огромных платежей банкирам и направить деньги на развитие.