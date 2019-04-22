ИА «Ореанда-Новости» В холдинге «Росэлектроника», входящем в состав государственной корпорации «Ростех» были разработаны и изготовлены комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства. На официальном сайте госкорпорации указано, что приборы будут применяться в космических радиолокаторах на орбите вокруг Земли. Разработанные российскими специалистами устройства не только превосходят зарубежные аналоги по некоторым техническим характеристикам, но и на треть дешевле их.

Прибор был разработан по запросу итальянского поставщика Европейского космического агентства. В каких именно аппаратах будет применяться оборудование, в сообщении не указано.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что комплектующие с подобными характеристиками будут впервые применены в гражданской сфере.