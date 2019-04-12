ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пограничной службы Белгородской области был остановлен следующий из Сумской области автомобиль без номеров, в котором обнаружилось 20 тонн мясной продукции. Водитель представил сопроводительные документы, однако в отношении идентификации самой продукции возникли сомнения, поскольку она была без маркировки. При исследовании свинины и колбасы специалисты нашли в них генетический материал вируса – возбудителя африканской чумы свиней.

Вся партия заражённого продовольствия была уничтожена под контролем компетентных органов.

С 2016 года действует запрет на поставки мяса и мясной продукции с Украины в Россию.