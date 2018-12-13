ИА "Ореанда-Новости". Финская компания Valio, производящая молочные продукты, возобновляет изготовление сливочного масла под своим брендом в России. По сообщению компании, такая продукция под маркой Valio отсутствовала на российском рынке почти четыре года из-за введённых торгово-экономических санкций.

Как говорится в распространённом компанией сообщении, до 2014 года, когда было введено продуктовое эмбарго, объём продаж сливочного масла Valio составлял более 14% в Москве и до четверти рынка в Санкт-Петербурге. Елена Кипенева, старший вице-президент ООО "Валио", выразила уверенность, что новый продукт поможет компании восстановить утраченные позиции на российском рынке.

Партнёрское производство ООО "Валио" разместилось в Московской области, продукция будет изготавливаться под контролем экспертов научного центра исследований и разработок Valio R&D. Новый продукт представят в премиальном сегменте, отмечают в компании.

По словам Кипеневой, после введения санкций российский потребитель был вынужден искать альтернативу привычным товарам. В настоящее время, по мнению представителей компании, растет спрос на продукцию высокого качества, при этом покупатели готовы платить справедливую цену. Новый продукт поступит в продажу уже в конце декабря 2018 года.



Компания Valio обладает 16 заводами, два из которых находятся в Эстонии, один – в России, остальные в Финляндии. Штаб-квартира компании располагается в Хельсинки. В минувшем 2017 году производитель увеличил мощности российского завода, вложив около 67 млн евро в расширение. В 2015 году совокупный оборот компании составил 1,7 млрд евро, что на 12 % ниже уровня предыдущего года.

