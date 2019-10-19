ИА «Ореанда-Новости» Заместитель мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что высота здания Национального космического центра на базе завода имени Хруничева составит около 200 метров.

Чиновник рассказал, что городские власти «полностью… утвердили архитектурную концепцию» проекта, проведя конкурс в отношении здания космического центра. Площадь помещений составит около 250 тысяч квадратных метров. 200-метровая же башня, по словам Хаснуллина, станет доминантой комплекса и будет выполнена в виде «трёхгранной ракеты, устремлённой в небо».

Заместитель мэра сообщил, что компания «Мосинжпроект» уже приступила к строительству фундамента сооружения. Реализация проекта рассчитана на 3 года.

Национальный космический центр возводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. На территории комплекса будут размещены основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства государственной корпорации «Роскосмос».