ИА «Ореанда-Новости» Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия рассматривает возможность полного запрета экспорта древесины в Китай.

Это произойдёт, если китайские власти не будут участвовать в противодействии незаконной вырубке лесов на территории нашей страны. Министр сообщил, что он лично обратился к китайским правоохранительным органам с просьбой о содействии в борьбе с «чёрными лесорубами». Кобылкин рассказал, что в этом направлении с китайской стороной проводится серьёзная работа. В частности, Китаю предложено совместно с Россией построить селекционно-семеноводческие комплексы вдоль границы и заниматься высадкой лесопосадочного материала.

В ведомстве подготовлена специальная программа, предусматривающая увеличение числа метеостанций, подключение к решению проблемы научных резервов, использование малой авиации для прогнозирования и предупреждения инцидентов, в том числе квадрокоптеров для наблюдения.