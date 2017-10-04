ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о подготовке инфокоммуникационной инфраструктуры страны к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Выступление состоялось в рамках совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет “Россия-2018”». Приводим полный текст выступления.

"В рамках Кубка конфедераций FIFA 2017 года мы обеспечили фиксированную связь передачи вещательного трафика, видеоконференцсвязь, мобильную связь, кабельное телевидение, удаленный перевод, спутниковую связь, специальную радиосвязь формата TETRA для всех организаторов мероприятия. Все это работало на четырех стадионах, где проходили сами матчи, и на 77 других объектах, которые были задействованы в рамках мероприятия. Были обеспечены телетрансляции матчей на 183 страны мира, для этого на каждый город была обеспечена сеть доставки сигналов пропускной способностью 60 Гбит/с. Например, до проведения мероприятий кубка на весь Саранск действовал канал связи пропускной способностью 50 Гбит/с. Таким образом, это хорошее наследие, которое останется на долгие годы, и будет служить городам, где проходят соответствующие мероприятия.

Была обеспечена работа до 36 международных вещателей одновременно, в прямой эфир выводили 288 комментаторов. Посетители стадионов совершили более 1,5 миллионов вызовов в сетях фиксированной и мобильной связи. Объем информации, который они передали со своих мобильных устройств, через сети Wi-Fi составил 57 Тбайт.

Сети Wi-Fi, которые были дополнительно развернуты на стадионах, показали хороший уровень качества связи. Такую высокую планку мы установили для себя еще на Универсиаде в Казани, потом обеспечивали на Олимпиаде в Сочи и теперь держим этот уровень по всем нашим ключевым спортивным мероприятиям.

В период подготовки и проведения Кубка конфедераций для обеспечения предоставляемых услуг на 82 объектах было задействовано около двух тысяч технических специалистов Государственной корпорации “Ростех” как генерального подрядчика и всех основных операторов мобильной и фиксированной связи. Все сервисы были предоставлены с требуемым объемом, качеством, и в процессе проведения мероприятий никаких перебоев допущено не было.

Для мероприятий 2018 года нам предстоит организовать фиксированную связь с пропускной способностью уже 240 Гбит/с. Впервые в истории будет происходить трансляция матчей FIFA в формате так называемого ультравысокого разрешения. Профессиональная радиосвязь будет работать уже для 11 тысяч абонентов, будет задействовано 13 наземных станций спутниковой связи, реализован удаленный перевод на девять языков, видеоконференцсвязь.

В соответствии с утвержденным планом работ в декабре 2017 года будут обеспечены телекоммуникационные сервисы на финальной жеребьевке, в марте–мае пройдет монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, с мая все сервисы будут в полной готовности.

Паспорт болельщика — действительно уникальный проект. Впервые в мире удалось реализовать систему, которая позволяет заранее провести индивидуальные проверки каждого посетителя и снизить дополнительную нагрузку на физический контроль непосредственно на этапе входа на те или иные спортивные объекты", - доложил министр.