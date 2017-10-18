ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках форума "Открытые инновации", который проходит в Москве с 16 по 18 октября 2017 года в технопарке "Сколково", было подписано соглашение между ПАО "Ростелеком", Nokia и Фондом "Сколково" о создании опытной зоны сети 5G на территории инновационного центра "Сколково". Под документом поставили подписи президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо (Demetrio Russo).

Компании, подписавшие соглашение, согласовали перечень сценариев возможного применения беспроводных технологий пятого поколения, которые могут быть реализованы в рамках проекта. Выполнение этих сценариев позволит продемонстрировать возможности новейших технологий связи для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" обладает необходимой сетевой инфраструктурой и радиочастотами для строительства опытной зоны сети 5G в "Сколково". Подписанное соглашение - логичное продолжение работы "Ростелекома" по созданию и тестированию сетей 5G. В мае 2017 года компания подписала соглашение о намереньях с Правительством Татарстана о создании и запуске сети 5G в Республике".

В рамках проекта по созданию сети 5G в "Сколково" "Ростелеком" проведёт исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий, включая системы IMT, с применением радиоэлектронных средств стандарта LTE/LTE-Advanced.

Виктор Вексельберг, Президент Фонда "Сколково":

"Сколково" - это не только Технопарк и университет. Это растущий и развивающийся город, где уже появились первые жители, где есть улицы и бульвары, открываются магазины. Логично, что инноград "Сколково" стал полигоном, на котором проходят обкатку инновации для города, разработанные нашими резидентами и партнёрами. Это электрический и беспилотный транспорт, современные системы электро - и теплоснабжения, новые технологии строительства. Эти испытания ценны не только сами по себе - применение новых технологий создают благоприятную среду для развития других технологических проектов, то есть по сути дела содействуют совершенствованию инновационной экосистемы. Я убеждён, что создание нашими технологическими партнёрами - "Ростелекомом" и Nokia - опытной зоны сети 5G в "Сколково" станет серьёзным подспорьем в работе нашего инновационного центра и одновременно, продемонстрировав возможности технологий нового поколения мобильной связи, будет способствовать их скорейшему массовому внедрению".

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:

"Nokia активно взаимодействует в области 5G с отраслевыми лидерами во всех странах, разрабатывая и тестируя сценарии использования сетей 5G в различных отраслях. Мы рады партнёрству с "Ростелеком" и "Сколково" в рамках проекта по созданию пилотной зоны 5G в России. Мы уверены, что это сотрудничество чрезвычайно важно для успешного развёртывания беспроводной сети связи следующего поколения и для создания в России экосистемы 5G".

5G - это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадёжные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и Интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.

5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключённых ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.

Пиковая скорость 5G составит порядка 20 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 8K в одной соте. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году, а первая коммерческая сеть 5G может быть развёрнута в 2019 году.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.