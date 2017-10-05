ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" увеличил скорость интернета для населения Камчатского края с 1 по 31 октября 2017 года. Удвоение скорости распространяется на пользователей услуги "Домашний интернет". При этом размер абонентской платы не меняется.

Андрей Сун, директор Камчатского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" дарит удвоенную скорость интернета своим абонентам в честь года запуска в регионе безлимитных тарифных планов. 1 октября 2016 года была введена в эксплуатацию подводная оптоволоконная магистраль "Сахалин - Магадан - Камчатка", соединившая полуостров с "материком". Для корпоративных клиентов увеличение скорости действует с 4 сентября и продлится также до конца октября".

Увеличение cкорости распространяется на всех действующих и новых абонентов, подключённым по оптической технологии MetroEthernet ("оптика в дом"). Для абонентов, подключённых по технологии xDSL (медные линии связи), ускорение действует только на тарифном плане со скоростью 2 Мбит/с.