В реестре Россвязи зарегистрирована декларация соответствия на смартфон Apple нового поколения
09.10.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После состоявшейся официальной презентации Apple новых моделей iРhone в реестре Федеральным агентством связи зарегистрирована декларация соответствия на смартфон модели A1901 (маркетинговое наименование iPhone X) за номером Д-СМРИ-10891. Устройство применяется в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS900/200, LTE, LTE-Advanced сетях радиодоступа стандартов 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15 (Bluetooth), технологии ближней связи NFC.
По словам руководителя Россвязи Олега Духовницкого, iPhone Х успешно прошёл тестирование в аккредитованной испытательной лаборатории, по результатам которого данная модель смартфона с версией ПО 1.01.05 и операционной системой iOS 11.0.1 полностью соответствует требованиям российских нормативно - правовых актов и может использоваться на российских сетях связи.
Олег Духовницкий напомнил о важности приобретения смартфонов и другого абонентского оборудования со встроенными телекоммуникационными модулями, имеющих декларации соответствия в области связи и версию программного обеспечения, предназначенную для работы на российских сетях связи.
Ранее в реестре Федерального агентства связи зарегистрированы декларации соответствия на смартфоны iPhone 8 и 8 Plus - номера деклараций соответствия Д-СМРИ-10853 и Д-СМРИ-10854.
По словам руководителя Россвязи Олега Духовницкого, iPhone Х успешно прошёл тестирование в аккредитованной испытательной лаборатории, по результатам которого данная модель смартфона с версией ПО 1.01.05 и операционной системой iOS 11.0.1 полностью соответствует требованиям российских нормативно - правовых актов и может использоваться на российских сетях связи.
Олег Духовницкий напомнил о важности приобретения смартфонов и другого абонентского оборудования со встроенными телекоммуникационными модулями, имеющих декларации соответствия в области связи и версию программного обеспечения, предназначенную для работы на российских сетях связи.
Ранее в реестре Федерального агентства связи зарегистрированы декларации соответствия на смартфоны iPhone 8 и 8 Plus - номера деклараций соответствия Д-СМРИ-10853 и Д-СМРИ-10854.
Источник: Россвязь