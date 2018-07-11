ИА "Ореанда-Новости" Смартфоны Iphone SE и Iphone X скоро могут исчезнуть с полок магазинов по всему миру. Эту информацию выдвинули эксперты аналитического агентства BlueFin Research - они утверждают, что производство данной техники в ближайшее время станет нецелесообразным. Возникновение такого мнения связано с тем, что Apple обнародовала информацию о выпуске трех новинок: Iphone 9, Iphone 11 и Iphone 11 plus. Компания планирует уделить всё своё внимание разработке новых моделей.



Applе – корпорация расположенная в США, деятельность которой направлена на производство персональных и планшетных компьютеров, программного обеспечения, аудиоплееров и смартфонов. Инновационные технологии и эстетичный дизайн позволили завоевать организации уникальную репутацию, которую сегодня можно назвать особым культом «яблока».



Аналитики считают, что телефоны серии 11 и 11 plus станут флагманами Applе, для которых Iphone X будет ненужным конкурентом. В то же время бюджетный Iphone 9 заменит смартфон Iphone SE. Однако, специалисты подчёркивают, что спрос на телефоны всемирно известной марки падает в последние годы, несмотря на стабильный выпуск новинок. Поэтому создание новых моделей в 2018 году будет направлено на повышение продаж.



Ожидается, что модель Iphone 9 будет выпущена сразу в пяти цветах. Точные характеристики новых разработок пока неизвестны, однако в сети Интернет уже появляются неофициальные фотографии и видеообзоры. Какая диагональ экрана? Операционная система? Будет ли разъём для зарядки? – эти вопросы волнуют многих поклонников Applе. Пользователи предполагают, что новые Iphone будут наделены усовершенствованной камерой, гигабитным LTE и беспроводным зарядным устройством. Во второй половине 2018 года корпорация Applе планирует выпустить более 90 миллионов трёх последних моделей смартфонов. Аналогичные объёмы выпуска запланированы и на первую половину 2019 году.



Эксперты банка Morgan Stanley отмечают также возможный рост цен на новые модели телефонов Applе в среднем на 10%. Так, в США стоимость новых смартфонов достигнет $1100. В России, как и в европейских странах, цена на флагманский смартфон будет завышена в среднем на 40-50%.



Iphone 11, также именуемый как Iphone XI, будет презентован миру в сентябре или октябре 2018 года. Предполагается, что производство телефонов линейки Iphone X и Iphone SE будет приостановлен уже осенью текущего года.