Mi 9T

Xiaomi.





Snapdragon 730

—

Вслед за

Mi 9T

в рейтинге расположились

Vivo V17, Redmi Note 8 Pro

(снова от

Xiaomi

),

Vivo V17 Neo

и

Honor 20S.

На выбор повлияли солидные 6 Гб оперативной памяти, экран с диагональю 6,4 дюйма, высокопроизводительный процессори аккумулятор ёмкостью 4 тысячи мАч. Но главное преимущество этой бюджетной модели, за что она и была оценена так высоко,это фронтальная выдвижная камера, которая позволила сделать смартфон с безрамочной конструкцией.