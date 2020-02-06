06.02.2020, 20:08
Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты по гаджетам оценили новинки различных брендов в области бюджетных смартфонов и вынесли свой вердикт. Безусловным лидером стал Mi 9T от китайского флагмана рынка, компании Xiaomi.
На выбор повлияли солидные 6 Гб оперативной памяти, экран с диагональю 6,4 дюйма, высокопроизводительный процессор Snapdragon 730 и аккумулятор ёмкостью 4 тысячи мАч. Но главное преимущество этой бюджетной модели, за что она и была оценена так высоко, — это фронтальная выдвижная камера, которая позволила сделать смартфон с безрамочной конструкцией.
Вслед за Mi 9T в рейтинге расположились Vivo V17, Redmi Note 8 Pro (снова от Xiaomi), Vivo V17 Neo и Honor 20S.
На выбор повлияли солидные 6 Гб оперативной памяти, экран с диагональю 6,4 дюйма, высокопроизводительный процессор Snapdragon 730 и аккумулятор ёмкостью 4 тысячи мАч. Но главное преимущество этой бюджетной модели, за что она и была оценена так высоко, — это фронтальная выдвижная камера, которая позволила сделать смартфон с безрамочной конструкцией.
Вслед за Mi 9T в рейтинге расположились Vivo V17, Redmi Note 8 Pro (снова от Xiaomi), Vivo V17 Neo и Honor 20S.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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