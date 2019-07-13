ИА «Ореанда-Новости» На сайте американской газеты The Wall Street Journal приведена информация о том, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с компанией Facebook, которое предусматривает выплату корпорацией 5 миллиардов долларов в связи с нарушениями при работе с личными данными пользователей социальной сети.

ФТК начала расследование по этому делу в марте 2018 года. Расследование было начато в связи с публикацией газеты The New York Times, в которое сообщалось о передаче данных социальной сети Facebook британской компании Cambridge Analytica. Речь шла о персональной информации, касающейся около 87 миллионов пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг в 2018 году дважды выступил в Конгрессе США. Бизнесмен пообещал, что в будущем в корпорации будут осторожнее обращаться с подобными сведениями.

Теперь материалы, касающиеся соглашения ФТК и Facebook, будут переданы на рассмотрение в министерство юстиции США. The Wall Street Journal сообщила, что помимо вопроса о взыскании средств в данном документе оговариваются новые требования американских властей к Facebook относительно хранения персональных данных её клиентов.