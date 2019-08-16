ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Google трижды проигнорировала запросы Роскомнадзора, который потребовал удалить видеоролик, размещённый на YouTube. Генеральная прокуратура России усмотрела в данном материале оскорбление государственных символов России. На видеозаписи неизвестные люди сжигают российский флаг и производят оскорбительные действия в отношении герба РФ. Ролик предположительно снят в Одессе.

Роскомнадзор получил соответствующее обращение от Генпрокуратуры 31 июля. «Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», – сказали представители пресс-службы ведомства. «Полагаем, что Google выполнит данное требование об удалении противоправного контента с одной из страниц видеохостинга, учитывая, что предыдущие, также связанные с удалением с YouTube материалов, оскорбляющих российские государственные символы, были исполнены», – добавили в пресс-службе.