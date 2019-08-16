ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Роскачества дали рекомендации, как идентифицировать поддельные отзывы на товары в Интернете.

Эксперты обращают внимание на то, что выделить их из массы прочих отзывов могут помочь так называемые слова-маячки, к которым относятся, например, «восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто всё сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами», «попробуйте», «и сами всё увидите». Наличие этих словосочетаний, предупреждает Роскачество, говорит о том, что, скорее всего, это реклама.

Кроме того, отзывы, в которых многократно упоминается название компании, также являются сомнительными.

Если в отзыве не приведены детали, подробности, велика вероятность того, что он написан на заказ.

Отмечается, что если в отзыве указан недостаток, который затем оправдывается якобы самим клиентом, как правило, он написан самими компаниями.