Крупнейшим в РФ телеком-оператором "Ростелеком" была заявлено о поддержке инициативы российского президента сделать бесплатным доступ к социально значимым интернет-ресурсам. О согласии с инициативой Владимира Путина заявлено в пресс-службе компании.В компании заявили, что выступают за инициативу президента России. Было также сказано, что человек в любой жизненной ситуации должен обладать правом воспользоваться в онлайн-режиме государственной или социальной услугой.