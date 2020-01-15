15.01.2020, 14:17
"Ростелеком" отреагировал на идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам
ИА «Ореанда-Новости» Крупнейшим в РФ телеком-оператором "Ростелеком" была заявлено о поддержке инициативы российского президента сделать бесплатным доступ к социально значимым интернет-ресурсам. О согласии с инициативой Владимира Путина заявлено в пресс-службе компании.
Накануне российским лидером Владимиром Путиным было предложено заняться подготовкой и реализацией проекта "Доступный интернет" - на всей территории РФ обеспечить гражданам России бесплатный доступ к интернет-сервисам, которые социально значимые.
В компании заявили, что выступают за инициативу президента России. Было также сказано, что человек в любой жизненной ситуации должен обладать правом воспользоваться в онлайн-режиме государственной или социальной услугой.
Накануне российским лидером Владимиром Путиным было предложено заняться подготовкой и реализацией проекта "Доступный интернет" - на всей территории РФ обеспечить гражданам России бесплатный доступ к интернет-сервисам, которые социально значимые.
В компании заявили, что выступают за инициативу президента России. Было также сказано, что человек в любой жизненной ситуации должен обладать правом воспользоваться в онлайн-режиме государственной или социальной услугой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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