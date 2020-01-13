13.01.2020, 07:31
У сотовых операторов вырастет стоимость тарифов
ИА «Ореанда-Новости». У сотовых операторов "ВымпелКом" и "Мегафон" подорожает стоимость тарифов. О том, что стоимость тарифов вырастет, заявлено в материале РИА Новости.
В частности, "ВымпелКом" повысит стоимость тарифов с 16 января, "Мегафон" - с 13 января. Заявлено, что уведомления о повышении стоимости тарифов абонентам были присланы в конце 2019 года.
Ростом потребления услуг объяснили повышение тарифов в "Мегафоне". В компании подчеркнули, что повышение коснётся небольшого числа абонентов.
В "ВымпелКом" обозначали своё решение вынужденной мерой из-за расходов, которые компания понесла, реализуя требования законодательства. Также в компании отметили, что повышение тарифов связано с интенсивным развитием инфраструктуры.
Не прокомментировали информацию к настоящему времени в Tele2 и МТС.
В частности, "ВымпелКом" повысит стоимость тарифов с 16 января, "Мегафон" - с 13 января. Заявлено, что уведомления о повышении стоимости тарифов абонентам были присланы в конце 2019 года.
Ростом потребления услуг объяснили повышение тарифов в "Мегафоне". В компании подчеркнули, что повышение коснётся небольшого числа абонентов.
В "ВымпелКом" обозначали своё решение вынужденной мерой из-за расходов, которые компания понесла, реализуя требования законодательства. Также в компании отметили, что повышение тарифов связано с интенсивным развитием инфраструктуры.
Не прокомментировали информацию к настоящему времени в Tele2 и МТС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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