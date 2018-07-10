ИА «Ореанда-Новости». На заседании Госдумы 10 июля был рассмотрен и принят законопроект об отмене роуминга по России в первом чтении. Данная инициатива принадлежит депутатам партии «Справедливая Россия», которую возглавляет Сергей Миронов. Законопроект был внесен еще в июне 2017 года, но только сегодня был окончательно принят Государственной думой.

По утверждению разработчиков законопроекта, он затрагивает 54-ю статью закона "О связи" -"Оплата услуг связи". Проект подразумевает полную отмену "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте". Данное изменение в работе сотовых операторов означает отмену национального роуминга на территории Российской Федерации.

Как известно, появление такого понятия как роуминг связано с тем, что ранее каждый сотовый оператор, осуществляющий свою деятельность по соединению пользователей внутри России, был вынужден проводить данную операцию с помощью единого оператора связи. Теперь такая схема не является обязательной. Участие общероссийского оператора на сегодняшний день применяется лишь в исключительных случаях. Так как за неимением третьего участника не создаются лишние издержки, создатели законопроекта считают, что взимание платы за пользование связью в пределах Российской Федерации при перемещении абонента между внутри сети просто недопустимы.

Правительство РФ утверждает, что изменения затронут еще и 46 статью того же закона – «Обязанности операторов связи». Это означает, что операторы связи, которые осуществляют свою деятельность на российской территории, будут обязаны предоставлять свои услуги клиентам вне региона подключения на тех же условиях, что и внутри него. Это касается и расхода минут разговора, мегабайт интернета и количества смс-сообщений из подключенных пакетов услуг.

Ранее в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба уже делала попытки по отмене роуминга внутри России. Ведомство неоднократно выносило предупреждение крупным сотовым операторам предупреждение из-за внутрисетевого роуминга. Сроки, которые ставил ФАС, были нарушены. Мегафон, Билайн и МТС не отменили роуминг до 31 января 2018 года. Согласно новому законопроекту предельным сроком теперь считается конец июля. Обо всех изменениях пользователи мобильной связью будут уведомлены в обязательном порядке.