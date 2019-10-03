ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскомнадзора раскрыли информацию о том, какие государственные символы России чаще всего подвергаются оскорблению в Интернете.

По сведениям надзорного ведомства, больше всего требований об удалении контента пришлось направлять в связи с оскорблением государственных флага и герба – таковых оказалось 70 %. На втором месте – президент России с 18 %.

В целом с тех пор, как начал действовать соответствующий закон, в Роскомнадзор поступило 45 требований Генеральной прокуратуры РФ в отношении 85 интернет-страниц. Всего сотрудники ведомства издали 60 требований об удалении оскорбительного контента в отношении флага и герба, 15 – президента, 7 – Конституции, 3 – гимна. С 79 ресурсов информация удалена, ещё с 2 сайтов она должна исчезнуть в ближайшее время. 4 интернет-ресурса были заблокированы.