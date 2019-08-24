24.08.2019, 09:44
Xiaomi намерена представить смартфон с поддержкой 5G
ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор китайской компании Xiaomi официально объявил о начале тестирования нового смартфона, который будет поддерживать мобильную сеть нового поколения 5G.
Речь идёт о новой модели Xiaomi Mi 9S. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а также диагональ в 6,39 дюймов и 12 ГБ ОЗУ. Также устройство будет оснащено камерой в 48 мп и батареей на 4000 мАч.
Генеральный директор отмечает, что подключение к распространению 5G сетей откроет новые возможности для компании, в том числе укрепление своих позиций на глобальном рынке.
По заершении тестов смартфон появится в магазинах Китая. Однако компания не стала уточнять цену телефона.
Речь идёт о новой модели Xiaomi Mi 9S. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а также диагональ в 6,39 дюймов и 12 ГБ ОЗУ. Также устройство будет оснащено камерой в 48 мп и батареей на 4000 мАч.
Генеральный директор отмечает, что подключение к распространению 5G сетей откроет новые возможности для компании, в том числе укрепление своих позиций на глобальном рынке.
По заершении тестов смартфон появится в магазинах Китая. Однако компания не стала уточнять цену телефона.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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