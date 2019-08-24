ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор китайской компании Xiaomi официально объявил о начале тестирования нового смартфона, который будет поддерживать мобильную сеть нового поколения 5G. 

Речь идёт о новой модели Xiaomi Mi 9S. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а также диагональ в 6,39 дюймов и 12 ГБ ОЗУ. Также устройство будет оснащено камерой в 48 мп и батареей на 4000 мАч.

Генеральный директор отмечает, что подключение к распространению 5G сетей откроет новые возможности для компании, в том числе укрепление своих позиций на глобальном рынке.

По заершении тестов смартфон появится в магазинах Китая. Однако компания не стала уточнять цену телефона.