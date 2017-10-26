"Газпром" наращивает мощности по переработке газа и газового конденсата
26.10.2017, 21:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правление ПАО "Газпром" рассмотрело информацию о стратегии и одобрило работу компании по реализации проектов в области переработки газа и жидких углеводородов.
Отмечено, что ключевыми задачами компании в этой сфере являются повышение степени извлечения ценных компонентов из углеводородного сырья и производство высоколиквидной продукции. Для этого "Газпром" последовательно развивает существующие и строит новые перерабатывающие мощности.
В частности, в 2014 году увеличена мощность Сургутского завода по стабилизации газового конденсата с 8 млн до 12 млн тонн в год за счет строительства двух дополнительных технологических линий. В 2015–2017 годах проведена модернизация производственных мощностей Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и ООО "Газпром нефтехим Салават", что позволило повысить качество и увеличить объемы производимой на предприятиях продукции. Кроме того, в текущем году на заводе "Газпром нефтехим Салават" введен в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке природного газа и пропилена.
В настоящее время в стадии реализации находится ряд стратегически важных проектов по переработке углеводородов.
На Востоке России ведется строительство Амурского ГПЗ - крупнейшего в стране и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. На заводе будет ежегодно перерабатываться 42 млрд куб. м многокомпонентного газа Якутского и Иркутского центров газодобычи. Продукцией ГПЗ, помимо товарного газа, станут гелий, а также этан, пропан, бутан и другие ценные для газохимии элементы. Ввод в эксплуатацию первых двух из шести технологических линий состоится в 2021 году.
В Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" планирует увеличивать добычу газа и газового конденсата из валанжинских и ачимовских залежей, расположенных глубже традиционно разрабатываемых сеноманских залежей.
Для переработки дополнительных объемов конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" ведет строительство Установки стабилизации в районе г. Нового Уренгоя. Ввод установки в эксплуатацию запланирован в конце 2019 года. Она необходима для получения стабильного конденсата, широкой фракций легких углеводородов и газа деэтанизации (с большим содержанием этана).
В дальнейшем этот газ будет транспортироваться на Установку подготовки газов деэтанизации Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Запуск Установки намечен на конец 2019 года. После переработки этот газ станет сырьем для строящегося Новоуренгойского газохимического комплекса (ГХК). На ГХК планируется производить до 400 тыс. тонн полиэтилена в год.
"Газпром" также изучает варианты организации транспортировки и переработки в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах запасов этансодержащего газа ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, месторождений полуострова Ямал.
Кроме того, рассматривается целесообразность создания в Астраханской области газохимического комплекса по переработке в полимерную продукцию этана, получение которого возможно на Астраханском ГПЗ после соответствующей реконструкции.
Вопрос о стратегии компании по переработке газа на территории РФ будет внесен на рассмотрение Советом директоров ПАО "Газпром".
Отмечено, что ключевыми задачами компании в этой сфере являются повышение степени извлечения ценных компонентов из углеводородного сырья и производство высоколиквидной продукции. Для этого "Газпром" последовательно развивает существующие и строит новые перерабатывающие мощности.
В частности, в 2014 году увеличена мощность Сургутского завода по стабилизации газового конденсата с 8 млн до 12 млн тонн в год за счет строительства двух дополнительных технологических линий. В 2015–2017 годах проведена модернизация производственных мощностей Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и ООО "Газпром нефтехим Салават", что позволило повысить качество и увеличить объемы производимой на предприятиях продукции. Кроме того, в текущем году на заводе "Газпром нефтехим Салават" введен в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке природного газа и пропилена.
В настоящее время в стадии реализации находится ряд стратегически важных проектов по переработке углеводородов.
На Востоке России ведется строительство Амурского ГПЗ - крупнейшего в стране и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. На заводе будет ежегодно перерабатываться 42 млрд куб. м многокомпонентного газа Якутского и Иркутского центров газодобычи. Продукцией ГПЗ, помимо товарного газа, станут гелий, а также этан, пропан, бутан и другие ценные для газохимии элементы. Ввод в эксплуатацию первых двух из шести технологических линий состоится в 2021 году.
В Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" планирует увеличивать добычу газа и газового конденсата из валанжинских и ачимовских залежей, расположенных глубже традиционно разрабатываемых сеноманских залежей.
Для переработки дополнительных объемов конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" ведет строительство Установки стабилизации в районе г. Нового Уренгоя. Ввод установки в эксплуатацию запланирован в конце 2019 года. Она необходима для получения стабильного конденсата, широкой фракций легких углеводородов и газа деэтанизации (с большим содержанием этана).
В дальнейшем этот газ будет транспортироваться на Установку подготовки газов деэтанизации Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Запуск Установки намечен на конец 2019 года. После переработки этот газ станет сырьем для строящегося Новоуренгойского газохимического комплекса (ГХК). На ГХК планируется производить до 400 тыс. тонн полиэтилена в год.
"Газпром" также изучает варианты организации транспортировки и переработки в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах запасов этансодержащего газа ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, месторождений полуострова Ямал.
Кроме того, рассматривается целесообразность создания в Астраханской области газохимического комплекса по переработке в полимерную продукцию этана, получение которого возможно на Астраханском ГПЗ после соответствующей реконструкции.
Вопрос о стратегии компании по переработке газа на территории РФ будет внесен на рассмотрение Советом директоров ПАО "Газпром".
Источник: Газпром