ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2017 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Главного исполнительного и управляющего директора Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэды.

Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия в энергетической сфере.

Алексей Миллер и Тадаси Маэда также подписали Меморандум о взаимопонимании. Он направлен на развитие сотрудничества между компанией и банком и конкретизирует ряд положений меморандума, подписанного в декабре 2016 года.