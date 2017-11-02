ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экологические проблемы Китая ни для кого секретом не являются. Правительство и правящая партия постоянно декларируют стремление к переходу к более «зелёному» развитию. Однако недавно ряд китайских компаний объявили о строительстве около семисот новых угольных станций. Об этом стало известно из доклада немецких специалистов, входящих в экологическую группу Urgewald.

Около 20% новых китайских угольных станций появятся за пределами страны. Представители компании Shanghai Electric Group, являющейся одним из крупнейших китайских производителей электрооборудования, сообщила о заключении контрактов на строительство угольных станций общей мощностью в 6 285 МВт в Пакистане, Египте, Иране. При этом в КНР планируется построить электростанций совокупной мощностью в 660 МВт, что меньше, чем на зарубежных энергообъектах, в десять раз.

Согласно данных специализированного аналитического портала Global Сoal Plant Tracker, всего на планете в 62-х исследованных государствах уже строится или же запланировано к строительству свыше 1,6 тысячи электростанций, работающих на ископаемом топливе - угле. Это означает возрастание установочной мощности угольных электростанций не менее чем на 43%.