ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «РусГидро» заняло 91 позицию в рейтинге 250 ведущих энергетических корпораций мира по версии S&P Global Platts (Top 250 Global Energy Company Rankings). В 2016 году РусГидро находилось на 127-й строке списка. Также РусГидро вошло в 50 самых быстрорастущих компаний мира (44 место) и в десятку самых быстрорастущих компаний в регионе EMEA (8 место), включающем страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели компаний, как стоимость активов, выручка, прибыль, рентабельность инвестированного капитала. Всего в рейтинг 250 крупнейших энергокомпаний мира включены 13 российских компаний ТЭК. Сектор электроэнергетики, помимо ПАО «РусГидро», представляют ещё три российские компании – ПАО «ИнтерРАО», ПАО «Россети» и ПАО «Московская объединённая электросетевая компания».

Впервые РусГидро включено в рейтинг Platts в 2010 году. Тогда компания оказалась на 113 строчке, уступив лишь крупнейшим российским нефтяникам, и вошла в список 50 самых быстрорастущих энергокомпаний в мире.

Platts является ведущим мировым поставщиком информации о рынках энергоресурсов и металлов и наиболее авторитетным источником эталонных оценок на физических рынках энергоносителей. Компания Platts публикует новости, исследования, комментарии, рыночные данные и аналитические материалы, а также эталонные оценки, которые широко используются в качестве ориентиров на физических и фьючерсных рынках. Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts был запущен в 2002 году в рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence.