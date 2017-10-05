ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Национальный оператор АО "КазТрансГаз", в рамках реализации инвестиционного проекта "Газификация населённых пунктов и модернизация газораспределительных сетей Актюбинской области", ввёл в строй в городе Актобе автоматическую газораспределительную станцию (АГРС) производительностью 300 тысяч кубометров газа в час. На сегодняшний день АГРС 300 является самой мощной в Казахстане.

Поручение Главы государства сделать Актобе современным городом миллионником требует реализации нескольких стратегических задач. Одной из них является обеспечение растущего населения, существующих коммунальных и промышленных объектов города природным газом.

Национальный оператор АО "КазТрансГаз", выполняя поручение Президента, реализовал данный проект в целях увеличения мощности и снижения нагрузки на уже работающие в городе АГРС. В рамках строительства данного объекта было проложено около 32 км новых газопроводов, построено 2 газорегуляторных пункта.

Построенная АГРС производительностью 300 тысяч кубометров газа в час способна обеспечить бесперебойной подачей газа не только областной центр, но и пригородные и более удалённые населённые пункты. Станция рассчитана на подачу природного газа не только к уже существующим объектам, её мощности хватит и на перспективу.

На данный момент, бесперебойным и безаварийным газоснабжением будут обеспеченны такие крупные потребители, как Актюбинский рельсобалочный завод, Индустриальная зона, городская телефонная станция, Актюбинский завод ферросплавов, Казхром, ТЭЦ, многочисленные социальные и коммунально-бытовые объекты. Кроме этого, станция обеспечит газом пригородные населённые пункты Кобдинского, Мартукского, Алгинского и Каргалинского районов.

Реализация прорывного проекта строительства АГРС-300 и введение станции в эксплуатацию способствовало созданию самых благоприятных условий развития Актюбинской области. Проводимая газификация значительно повысила инвестиционную привлекательность, положительно повлияет на рост социально-экономических показателей региона, выполнив главную задачу - улучшить качество жизни населения.

По графику реализации инвестпроектов Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО "КазТрансГаз" рассчитывает к 2030 году охватить природным газом 96% населения Актюбинской области. В целом по региону будет проложено 287 км газопроводов.