48 000 тонн.

Строительство "Турецкого потока", одного из трёх стратегических трубопроводных экспортных проектов ПАО "Газпром", судя по всему, остановлено.Согласно сайту marinetraffic.com, отслеживающему перемещение судов на всём мировом пространстве, трубоукладчик "Pioneering Spirit", осуществляющий глубоководную прокладку в Чёрном море, уже не менее 10 дней дрейфует в 30 километрах от Геленджика, не проявляя никаких признаков активности. До того момента трубоукладчик с момента его торжественного запуска президентом России Владимиром Путиным активно прокладывал трубы на глубине Чёрного моря, проходя по несколько километров в сутки, и достигнув отметки в 200 километров от российского берега.По данным экспертов, опрошенных агентством, основной причиной остановки прокладки подводной части "Турецкого потока" может являться мощное давление на швейцарскую компанию Allseas, которая является владельцем трубоукладчика "Pioneering Spirit", со стороны сил, которые не заинтересованы в прокладке российских газопроводов в европейском направлении - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Другими причинами могут являться недостаточное согласование будущих экспортных цен на газ между "Газпромом" и компанией Botas, а также возможная реанимация "Южного потока", который несколько лет назад был фактически заблокирован со стороны Болгарии (также находившейся под сильным политическим давлением).Сотрудники пресс-службы ПАО "Газпром" в течение 10 дней, несмотря на многочисленные запросы агентства "Ореанда-Новости" (включая письменный), не смогли ответить о причинах остановки трубоукладчика.Справка: Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа и перевозки морских буровых платформ и прокладки подводных трубопроводов. Длина судна составляет 382 метра, ширина - 124 метра. Грузоподъемность доходит доСтоимость — 3 миллиарда долларов.«Турецкий поток» — реализуемый ПАО "Газпром" проект газопровода по дну Чёрного моря в западную часть Турции с целью поставок газа как в саму Турцию, так и в страны Южной Европы транзитом через Грецию. Текущий запланированный объём - две ветки суммарной мощностью 31.5 миллиарда кубометров.