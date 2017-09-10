ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тюменский нефтегазовый форум соберёт более тысячи российских и международных экспертов, готовых обсуждать проблемы нефтегазового сектора и искать пути их решения.

"Мы позиционируем Тюмень как столицу нефтяного и газового сервиса, не добычи, а именно сервиса, поэтому нам важно, чтобы на форум приезжали люди, готовые предложить инновационные решения в сфере добычи и переработки углеводородного сырья", — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Спикерами форума в этом году станут: министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, гендиректор "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, член правления ПАО "ЛУКОЙЛ", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров и многие другие.

Якушев отметил, что результатами работы форумов прошлых лет стали конкретные предложения по решению проблем ТЭКа на ближайшую перспективу.

Отметим, Тюменский нефтегазовый форум входит в пятёрку крупнейших отраслевых форумов в России. Он пройдёт 20 и 21 сентября на площадке Западно-Сибирского инновационного центра.