ИА «Ореанда-Новости». В Крыму планируется развивать солнечную и ветровую энергетику

Об этом заявил министр топлива и энергетики в регионе Вадим Белик в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Белик рассказал, что в регионе планируется развивать солнечную и ветровую энергетику. Направление альтернативных источников энергии сейчас находится в приоритете.

Министр энергетики подчеркнул особое положение Крыма, что делает его одним из лидеров по выработке альтернативной энергии. Именно в этом регионе и должны располагаться различные генераторы возобновляемой энергии.

На данный момент в Крыму уже построено пять солнечных парков. В общей сложности они обладают мощностью в 297 мегаватт. Кроме того, в регионе расположено семь ветровых мельниц. Они обеспечивают мощность в 88,5 мегаватт.