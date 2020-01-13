Заявление австрийского дипломата об американских санкциях приводит газета Die Presse.Шаллерберг заявил, что действия США неприемлемы. Он сказал, что Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций.По словам министра, США не пытается скрывать то, что занимаются критикой, исходя из своих экономических соображений.