13.01.2020, 09:20
Австрийские власти осудили санкции США против "Северного потока-2"
ИА «Ореанда-Новости». Александр Шалленберг, работающий на должности руководителя австрийского МИД, осудил американские санкции против проекта "Северный поток-2". Заявление австрийского дипломата об американских санкциях приводит газета Die Presse.
Шаллерберг заявил, что действия США неприемлемы. Он сказал, что Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций.
Министром было отмечено, что запуск газопровода направлен на то, чтобы диверсифицировать энергоснабжение европейских стран, газопровод не ущемляет украинские интересы.
По словам министра, США не пытается скрывать то, что занимаются критикой, исходя из своих экономических соображений.
Шаллерберг заявил, что действия США неприемлемы. Он сказал, что Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций.
Министром было отмечено, что запуск газопровода направлен на то, чтобы диверсифицировать энергоснабжение европейских стран, газопровод не ущемляет украинские интересы.
По словам министра, США не пытается скрывать то, что занимаются критикой, исходя из своих экономических соображений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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