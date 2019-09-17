ИА «Ореанда-Новости» Верховный административный суд Болгарии прекратил дело по выбору подрядчика строительства газопровода, который будет принимать топливо из «Турецкого потока», став его продолжением.

Судьи постановили, что подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, которая в апреле выиграла конкурс. Апелляция консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии», её конкурента по тендеру, была отклонена.

Решение о прекращении производства по данному делу было принято в связи с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме». Суд пришёл к этому выводу, изучив письмо участника консорциума, болгарского филиала Completions Development.