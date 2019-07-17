ИА «Ореанда-Новости» Виктор Суслов, в 1997–1998 годах занимавший пост министр экономики Украины, заявил в эфире одной из телепрограмм, что в случае утраты Киевом возможности осуществлять транзит российского газа страну ждёт техногенная катастрофа.

Политик указал на то, что для нормального функционирования газотранспортной системы необходимо, чтобы через неё прокачивалось 45 миллиардов кубометров топлива в год, – иначе давление в газопроводах упадёт и «целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу». Суслов сказал, что в настоящее время дефицит составляет 10,5 миллиарда кубометров газа.

Таким образом, экс-министр предупредил киевские власти об опасности агрессивной позиции в данном вопросе, поскольку это заставляет Россию и страны Европейского союза оборудовать новые газопроводы в обход территории Украины.